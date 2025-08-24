كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز أن الاحتفال بالمولد النبوي يتجسد في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الإكثار من الصلاة عليه ومدحه والتغني بحبه.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة دي إم سي إن ذكر النبي يعطر القلوب والمجالس، ويجلب البركة والخير للمؤمنين، داعيًا إلى التعبير عن الحب للنبي بالتأسي بأخلاقه العظيمة.

وأضاف عبد المعز أن الله سبحانه وتعالى كرم النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة خاصة، حيث أقسم بحياته وبلده وزمانه في القرآن الكريم.

وأشار إلى أن هذا التكريم يعكس مكانة النبي العظيمة عند ربه، مما يدعو المسلمين إلى الاقتداء به والتمسك بسنته لنيل محبة الله ورضاه.

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن دراسة السيرة النبوية ضرورة ملحة في هذا العصر لاستلهام دروسها وتعاليمها.

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على أهمية المحبة والإخلاص، مستشهدًا بحديث الأعرابي الذي سأله عن الساعة، فأجابه النبي بأنه سيكون مع من أحب، مما يبرز أهمية محبة الله ورسوله كطريق للنجاة.

وأشار عبدالمعز إلى أن الاقتداء بالنبي يشمل التحلي بأخلاقه وآدابه، داعيًا المسلمين إلى التمسك بسنته في الحياة والموت.

وأكد أن الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يكمن في ملء القلوب بحب النبي والسير على نهجه، متمنيًا أن يجمع الله المسلمين مع نبيهم في الجنة بشفاعته.