شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الإسكان طرح محلات جديدة بعدد من المدن الجديدة، كما تم إعلان توضيح جديد للمتقدمين في حجز شقق سكن لكل المصريين 7، كما أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محدش اشتكى.. الجيزة تكشف حقيقة انقطاع الكهرباء عن حي العمرانية

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق حي العمرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم الأحد، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات لم تتلقَّ أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاعات.

طرح محال تجارية وصيدليات ومخازن ومخبز للبيع بالمزاد العلني بـ4 مدن جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٠م2 : 40م2) بالحي الـ14 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني ، وذلك بجلسة يوم الأربعاء 10/9/2025.

وأضاف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، انه تم طرح 13 مخزنا بمساحات تتراوح ( 9م2 : 25م2)، و8 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين ( ٦٠م٢ : ٩٠م۲) أسفل العمارات السكنية بالحي (۱۳) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 24/9/2025.

حرارة وشبورة ونشاط رياح.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين 25 أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه سيسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

هجوم غير مبرر.. عمرو موسى يحسم الجدلَ بشأن تصريحاته عن جمال عبد الناصر

كشف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن تفاصيل التصريحات المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبر فيها عن رأيه تجاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ حيث قال إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ديكتاتوريًّا، وارتكب أخطاء ضخمة للغاية رغم محاولاته انتهاج أمور جيدة في سياساته".

وقال موسى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن التصريحات المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت جزءًا من أحد الحوارات التليفزيونية له منذ عام تقريبًا، مؤكدًا أنها لم تكن خلال الفترة الحالية.

تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

يترقب موظفي القطاعين العام والخاص إجازة المولد النبوي 2025 المنتظر حلولها مطلع الشهر المقبل.

ويستعرض مصراوي خلال السطور موعد إجازة المولد النبوي 2025 وفقا للحسابات الفلكية، إذ توافق اجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري الحالي، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر، وفي انتظار قرار رئيس الوزراء.

يُصادف المولد النبوي الشريف في التقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وقد اتفق أغلب المؤرخين على أن النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وُلد يوم الاثنين 12 ربيع أول من عام الفيل. ويُعد هذا التاريخ من أعظم الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث أشرقت فيه أنوار النبوة على البشرية.

توضيح مهم من الإسكان لحاجزى سكن لكل المصريين 7 بشأن مقدم الحجز

نشر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، توضيح جديد بشأن التقديم في شقق المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 والذي يتم التقديم له من خلال منصة مصر الرقمية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه في حالة سداد مقدم جدية الحجز الخاص بإعلان سكن لكل المصريين 7 بنظام التخصيص العشوائي برجاء التنبيه نحو الآتي:

مش كلها مخدرات.. وليد السيسي يحذر: 60% من مواد تعاطي الشباب مغشوشة وتتلف المخ

قال اللواء وليد السيسي، مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، إن مخدر "الآيس" يمثل الخطر الأكبر بين المواد المخدرة المنتشرة حاليًّا في مصر، ويليه "الاستروكس"، واصفًا إياه بأنه "اللا معقول واللا تأثير"، ومحذرًا من أن نسبة كبيرة من المواد المتداولة في الشارع المصري مغشوشة وتفتك بصحة الشباب.

وقال اللواء وليد السيسي، خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت): "الظروف الإقليمية تمثل تحديًا أساسيًّا أمام أجهزة الأمن في مصر في مسألة المخدرات؛ لأن حدودنا كلها ملتهبة، ليبيا في أضعف حالاتها، والسودان في أضعف حالاته، وكان في السابق هناك دولة قائمة وجيش وشرطة نتعاون معهم لغلق الحدود، وكنت أتواصل مع جهاز المخدرات الليبي بشكل دائم، فمثلًا إذا كان الحشيش قادمًا من منطقة معينة ويتم تهريبه، كان يبلغني بخط سيره ويقول لي: الحقني، وساعتها كان يرد بالدوريات أو ينزل مدرعاته ويغلق معي الحدود".

