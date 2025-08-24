إعلان

تفاصيل اعتداء مرافق لمريض على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال

04:48 م الأحد 24 أغسطس 2025

مستشفى سيد جلال

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتدى مرافق لمريض، صباح اليوم، على طبيب امتياز بطوارىء قسم الجراحة داخل مستشفى سيد جلال التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وقال مصدر بجامعة الأزهر، إن مريض حضر لطوارىء قسم الجراحة صباح اليوم، بصحبة مرافقين له، ووقعت مشادة كلامية مع أحد أطباء الامتياز، وتم التعدي عليه من باستخدام "كاتر" من خلال أحد المرافقين.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، المتهم أصاب طبيب الامتياز بجرح طولي في الوجه، وتم حجزه داخل غرفة العمليات وإجراء حراجة ناجحة له، وحالته مستقرة حاليا.

ونوه المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم، وجار عرضه على النيابة، بعد تحرير محضر لوقوع بعض التلفيات بالمستشفى.

مستشفى سيد جلال اعتداء مرافق لمريض على طبيب قسم الجراحة
