كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي الجنسية يعاني من مرض نادر وراثي بعد معاناة لسنوات طويلة في مستشفى القاهرة الفاطمية بمحافظة القاهرة.

وقالت الوزارة ضمن سلسلة "أبطال في غرف العمليات"، إن الطفل أجنبي الجنسية عمره 8 سنوات يعاني منذ سنوات من مرض نادر وراثي يسمى : Primary Familial Intrahepatic Cholestasis، وأسرته عانت كثيرًا قبل مجيئها إلى مصر حيث ترددت على العديد من المستشفيات بحثا عن علاج لحالته النادرة لكن دون جدوى.

وأوضحت أن الطفل وصل إلى المستشفى وأجريت الفحوصات والتحاليل اللازمة لتقييم حالته الصحية بدقة، إذ تم تحضير المتبرع وهي والدة الطفل بعد توافر الشروط فيها المتمثلة في: الفصيلة والجنسية والوزن والتحاليل الشاملة وتوافق عينة الكبد، وتم تجهيز وحدة زراعة الكبد بكل المستلزمات الطبية لضمان أعلى درجات الأمان.

وذكرت الوزارة أنه تم توفير دعم نفسي كامل للطفل وأسرته، حيث واجه الطفل بعد العملية بعض المضاعفات التي قد تحدث طبيعيًا في مثل هذه الحالات الدقيقة وتمثلت في دخوله في درجة وعي سيئة وتشنجات مستمرة مع مشاكل في التنفس.

وتم التعامل مع كل مشكلة بحرفية عالية من متابعة وظائف الكبد الجديد للسيطرة على أي علامات رفض أو مضاعفات حتى استقرت حالته تدريجيا، وفق وزارة الصحة.

ولفتت إلى خروج المريض من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وسط رعاية فائقة وتتم متابعته بدقة لضمان استقرار وظائف الكبد الجديد وتجنب أي مضاعفات.