ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟