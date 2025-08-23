انطلاق التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 الخميس المقبل

(أ ش أ):

أعلنت القوات المسلحة عن انطلاق التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد أح غريب عبد الحافظ ، أن التدريب يأتي في نسخته التاسعة عشر، ويعد من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن 43 دولة سوف تشارك في تدريب النجم الساطع 2025، منها 13 دولة بصفة "مشارك" بأكثر من 7900 مقاتل، بالإضافة إلى 30 دولة بصفة "مراقب".