كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية السابقة بمناسبة إعلان الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعيينها مستشارة للجامعة خلفًا للدكتور طارق شوقى المستشار السابق للجامعة.

وأكدت رئيسة المجلس أن اختيار الدكتورة هالة السعيد هو إختيار صادف أهله واستحقاق عن جدارة لمسيرتها المهنية الحافلة بالنجاحات واسهاماتها البارزة في صياغة وتنفيذ السياسات الإقتصادية والتنموية للدولة المصرية مضيفة أن هذا الاختيار يعكس كفاءة المرأة المصرية القادرة على العطاء والريادة في مختلف المجالات متمنية لها مزيد من النجاح.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي إستمرار لمسيرة تمكين المرأة المصرية وتعزيز وجودها في تولي المناصب القيادية والأكاديمية.

كما يتوجه المجلس بخالص التقدير إلى الدكتور طارق شوقي المستشار السابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة تقديرًا لجهوده الكبيرة وعمله الدؤوب الذي ساهم في دعم دور الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.