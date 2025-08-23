كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتهاء أزمة الطالبة عائشة أحمد محمدي، إحدى طالبات مدرسة المتفوقين (STEM)، التي تعرضت للتلاعب في بياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني من قبل إحدى زميلاتها، مما أفقدها فرصة الالتحاق بكلية الطب.

وكتب "بدر"، "الحمد لله تواصل الدكتور جودة غانم المشرف علي التنسيق بالجامعات ومدير مكتب وزير التعليم العالي، وطلب كافة البيانات وسيتم إعطاء باسورد لعائشة لتدخل عليها وتقوم بتعديل رغباتها وترتيبها مرة أخري كما كانت قبل التلاعب الذي تم من زميلتها".

وأضاف: "كذلك وردني اتصال من المحترم الكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وأكد على أن عائشة ستكون في كلية الطب التي تستحقها بمجموعها".

وقدم البرلماني الشكر لوزارة التعليم العالي علي سرعة الاستجابة.