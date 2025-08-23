إعلان

الهلال الأحمر المصري يزور الطلاب الناجين من حادث الغرق بشاطئ "أبو تلات"

06:31 م السبت 23 أغسطس 2025
    الهلال الأحمر المصري يزور الطلاب الناجين من حادث الغرق
كتب- أحمد عبدالمنعم:

زارت فرق الهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، الطلاب الناجين من حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، بمستشفى العامرية لتقديم خدمات الدعم النفسي لهم، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة.

وتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يرحم ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

حادث الغرق الهلال الأحمر شاطئ أبو تلات الاسكندرية
