شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة الصحة والسكان، مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وزير الكهرباء لـ"مصدر" الإماراتية: القطاع الخاص شريك في خطة التحول الطاقي

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بوفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

"عبد الغفار" يتابع استعدادات "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية -3"

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25)) المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

6 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تحذر المواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر المرتقبة غدًا الأحد الموافق 24 أغسطس 2025.

ظهور بقعة زيتية في نهر النيل بالأقصر.. وتحركات عاجلة من البيئة

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توجيهاتها بسرعة احتواء البقعة الزيتية التي ظهرت بنهر النيل بالأقصر، وذلك فور ورود بلاغ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بوجود البقعة.

59 مليون خدمة طبية مجانية في 38 يومًا عبر "100 يوم صحة" –تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 59 مليونًا و20 ألفًا و909 خدمات طبية مجانية خلال 38 يومًا، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

محافظ الجيزة: لا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.

"البحوث" الزراعية" عن منتجات زيت الزيتون المتداولة: لا تتبعنا واسمنا يُستغل

أصدر مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن منتجات زيت زيتون يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المنتجات لا تتبع المركز على الإطلاق.

بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن غرق عدد من الطلاب بالإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

