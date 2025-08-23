"الصحة" تقدم 314 ألف خدمة عبر 143 قافلة في يوليو 2025

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 143 قافلة طبية شاملة، ساهمت في تقديم 314 ألفًا و29 خدمة طبية وعلاجية لـ 119 ألفًا و622 مواطنًا في جميع محافظات الجمهورية، ضمن حملة "100 يوم صحة" وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتعزيز الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل شملت الكشف الطبي، صرف العلاج، وإجراء فحوصات تشمل 16 ألفاً و874 فحص دم، و7 آلاف و310 فحوصات طفيليات، و1,115 أشعة سينية، و2,418 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب توعية 25,821 مواطنًا صحيًا، وتحويل 548 حالة للمستشفيات.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، إلى تأمين 16 موقعًا ساحليًا في 7 محافظات بـ50 قافلة، استفاد منها 6 آلاف و372 مواطنًا.

وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، تنفيذ 5 قوافل بمستشفيات الصحة النفسية، قدمت خدماتها لـ1,483 مواطنًا.

وأضاف الدكتور محمد غباشي، مدير إدارة القوافل الطبية، أن قافلة بمنطقة أهالينا بالقاهرة استفاد منها 1,683 مواطنًا، مع تنفيذ 22 قافلة بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم المرور على 6 محافظات لمتابعة الخدمات، واستكمال صيانة 681 عيادة متنقلة لضمان كفاءتها.

