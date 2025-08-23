كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد وسام خالد محمد خالد لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور محمد رياض.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد البارودي، لتقديم العزاء في وفاة المهندس محمود أحمد محمد طنطاوي، ونقل خالص تعازيه ومواساته إلى أسرتيهما.

