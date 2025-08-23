إعلان

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة الدكتور محمد رياض والمهندس محمود طنطاوي

03:08 م السبت 23 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد وسام خالد محمد خالد لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور محمد رياض.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد البارودي، لتقديم العزاء في وفاة المهندس محمود أحمد محمد طنطاوي، ونقل خالص تعازيه ومواساته إلى أسرتيهما.

