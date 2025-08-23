تنطلق غدًا في الغربية.. وزير العمل يتفقد وحدتَي تدريب مهني متنقلتَين

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، وحدتَي تدريب مهني متنقلتَين، قام الفنيون والمتخصصون بالوزارة بتطويرهما، وتم تجهيزهما بدعم مالي من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، تمهيدًا لانطلاقهما صباح غدٍ الأحد إلى قرى بمحافظة الغربية.

وتعمل الوحدتان، حسب بيان وزارة العمل، على تدريب وتأهيل السيدات والفتيات على الحرف التراثية واليدوية بالمجان، ومن المقرر تسليم جميع الخريجات جوائز تؤهلهن لإقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "تمكين" المنصوص عليه في بروتوكول تعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية..

وأكد جبران أن هاتين الوحدتَين الجديدتَين ستنضمان إلى الـ82 وحدة المتنقلة والمراكز الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع محافظات مصر؛ وهي تعمل في نطاق المبادرتَين الرئاسيتَين "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ لتأهيل الشباب في المناطق الأكثر احتياجًا على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتدريب الشباب، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية.

وأوضح جبران أن كل وحدة متنقلة تتوفر فيها الإضاءة، والتهوية الكافية، وتجهيزات مكتبية "كراسٍ وتربيزات، ومكتب ودولاب"، ومؤهلة لاستيعاب 25 سيدة ومدرب الحرفة، بالإضافة إلى نظام صوتي، وشاشة عرض حديثة، مع توفير اتصال دائم بالإنترنت؛ لضمان تقديم تدريب حرفي على أعلى مستوى، وبانرات على الوحدتَين ذات تصميم مناسب عن المهنة التي يتم التدريب عليها داخل الوحدتَين، تحمل شعار المشروع، و"لوجوهات" الجهات المشاركة في التنفيذ..

وقال الوزير: وحسب البروتوكول ستجوب الوحدتان 100 قرية من القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، خلال عام، بواقع قريتين أسبوعيًّا لتأهيل أكبر عدد من السيدات من خلال التدريب على الحرف اليدوية، والتراثية، مع العلم أنه سيتم تسليم الخريجات من المتدربات "بوكسات" خاصة تحتوي على أدوات، ومستلزمات خاصة بالمهنة التي تم التدريب عليها.

واختتم وزير العمل تصريحاته خلال الجولة بالتأكيد أنه بجانب عمل هاتين الوحدتين، وللحرص على نجاح هذه المبادرة سوف تشارك "الوزارة" أيضًا بوحدات تدريب متنقلة موجودة بالفعل، في المحافظات المستهدفة لتدريب الشباب على مهنتَي الكهرباء، والسباكة الصحية، وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص للخريجين من هاتين المهنتَين.

