أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث للخطة التدريبية للعام الحالي 2025/ 2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد الموافق 24 أغسطس وحتى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 200 متدرب في 6 برامج تدريبية نوعية تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية في مختلف المجالات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن بناء كوادر محلية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرةً إلى أن الخطة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تمثل استثمارًا حقيقيًّا في العنصر البشري وترجمة لرؤية القيادة السياسية لبناء جهاز إداري كفؤ وفعَّال، قادر على خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت عوض إلى أن الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية يشهد تنظيم 6 برامج تدريبية متنوعة تتضمن تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، وتطوير الإدارات الهندسية، وورشة عمل خطط بناء القدرات التفاعلية، والتخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية، وخبير تدريب بالإدارة المحلية، وتحديث ملفات التصالح وتراخيص البناء.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء المرحلة الثالثة من تقييم جائزة "جدير" للتميز والإبداع الإداري لكوادر الإدارة المحلية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف تشجيع الإبداع والتطوير في الجهاز المحلي، موضحةً أن مراحل التقييم شملت الفرز المستندي واستيفاء مسوغات الترشيح، والتقييم الفني الأولي للملفات الأكثر توافقًا مع معايير الجائزة، والتقييم الفني النهائي للمقترحات والمرشحين الأكثر تميزًا، مؤكدةً استمرار الوزارة في دعم البرامج التدريبية والمبادرات التحفيزية التي ترفع من كفاءة الجهاز المحلي وتخدم خطط التنمية في المحافظات.

وأوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لإجراء مرحلة الاختبارات النهائية والمقابلات الشخصية لجائزة جدير أمام اللجنة العليا لها، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين الفائزين، مؤكدًا أن الجائزة تمثل حافزًا قويًّا للعاملين بالمحليات نحو التميز والإبداع وتبني أفكار غير تقليدية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

