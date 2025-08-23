"الصحة" تتابع التحول الرقمي للموارد البشرية بمديرية الجيزة ‎



‎

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة مرور ميداني بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، لمتابعة تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية «MANPOWER»، ومراجعة الملفات الوظيفية للعاملين، ضمن استراتيجية التحول الرقمي وتطوير إدارة الموارد البشرية.

‎

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير لشؤون التطوير المؤسسي، أن المنظومة تُعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي، حيث سجّلت أكثر من 850 ألف ملف وظيفي على مستوى الجمهورية، مما يدعم التخطيط الفعال لتوزيع الكوادر الصحية ويرفع جودة الخدمات الصحية.

‎

وأوضحت منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن المرور يركز على ضمان دقة إدخال البيانات والالتزام بالنماذج الإلكترونية الموحدة، لتسهيل إصدار المستندات الإدارية وتقليل الاعتماد على الورق، مما يعزز كفاءة التواصل الإداري.

‎

من جانبها، أشارت الدكتورة هدير سويدان، مدير الإدارة العامة لتنمية المواهب، إلى أن الفريق الميداني، الذي يضم خبراء من التحول الرقمي وتنمية المواهب، زار محافظات عدة منها الجيزة، لمتابعة التسجيل ومعالجة التحديات، مع التأكيد على تدريب العاملين لضمان سلاسة تطبيق المنظومة.

‎

وخلال الزيارة، تم التنسيق مع فرق المديرية لتذليل العقبات، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر وتحسين كفاءة إدخال البيانات، لاستكمال التحول الرقمي وفق الخطة الزمنية.



اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة







ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟





هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية



