وزير التعليم يزور مدرسة "كوازاه" الفنية الصناعية في طوكيو

كتب- محمد نصار:

زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة "كوازاه" الفنية الصناعية في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تُعد من أعرق المدارس المتخصصة في التعليم الفني، إذ تأسست عام 1907 لتكون نموذجًا رائدًا في إعداد الكوادر الشابة المبدعة.

وخلال الزيارة، أكد الوزير، أن اليابان من الدول الرائدة عالميًا في التعليم الفني والتطبيقي، حيث تعتمد على مناهج حديثة تربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يضمن تأهيل طلاب قادرين على تلبية احتياجات أسواق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التجربة اليابانية المتقدمة ونقل الخبرات بما يتناسب مع متطلبات التعليم الفني في مصر.

وتفقّد الوزير، أقسام المدرسة المتنوعة التي تشمل الفنون الحرفية، والتصنيع الميكانيكي، والديكور، والجرافيك، والتصميم، بما يعكس تنوع التخصصات التي تتيح للطلاب صقل مهاراتهم الفنية والإبداعية.

كما زار الفصول والمعامل والورش، وأشاد بمستوى التجهيزات المتطورة التي تدعم العملية التعليمية، وأثنى على الأعمال الفنية الدقيقة التي أبدعها الطلاب والتي تعكس مهاراتهم العالية.

والتقى الوزير، مجموعة من الطلاب أثناء تدريبهم على رياضة كرة السلة، وشاركهم بعض الأنشطة، والتقط معهم صورًا تذكارية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الأنشطة الرياضية إلى جانب العملية التعليمية، لبناء شخصية متكاملة تجمع بين العلم والفن والرياضة.

وتعمل المدرسة بنظام فترتين؛ الأولى صباحية تضم نحو 500 طالب ومدة الدراسة بها 3 سنوات، والثانية مسائية مخصصة للطلاب العاملين صباحًا وتضم نحو 300 طالب لمدة 4 سنوات دراسية.

وترتكز فلسفة المدرسة التعليمية على شعار: "أن يكون للطالب رؤية قادر على تطبيقها"، مع التركيز على تنمية سمات أساسية مثل المرونة، قوة الملاحظة، والقدرة على الإبداع.

وتشير الإحصاءات إلى أن غالبية خريجي المدرسة يلتحقون بالجامعات، خاصة كليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

ويتم القبول بالمدرسة عبر امتحان قدرات يعقد بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي، أو من خلال توصية من المدرسة السابقة في حال تمتع الطالب بقدرات فنية استثنائية، بينما يبلغ معدل المعلمين إلى الطلاب في الفترة الصباحية (1:10)، ما يوفر بيئة تعليمية أكثر فاعلية وجودة.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟

هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية