كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد رزق، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، أنه بمجرد علمه بواقعة موظف الإشغالات وبائع بطاطا متجول، أصدر توجيهًا عاجلًا باستدعاء الموظف في الحادثة، إلى جانب حضور المواطن صاحب العربة، من أجل الوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه سيتم فتح تحقيق موسع في الحادثة، موضحًا أنه في حال ثبوت خطأ مراقب الحي سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقه، بينما إذا تبين أن المخالفة صادرة عن البائع المتجول فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مؤكدًا أن بائع البطاطا كان يقف في مكان غير قانوني، وأنه لا يمتلك تصريحًا بمزاولة النشاط في هذا الموقع.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء موظف إشغالات بحي الدقي على بائع البطاطا، أثناء سحب عربته من أحد شوارع الحي.