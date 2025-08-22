كتب- محمد أبو بكر:

اختتمت وزارة السياحة والآثار فعاليات "التراث الثقافي المغمور بالمياه"، التي أقيمت يومي 20 و21 أغسطس الجاري، بإعلان أسماء الفائزين بالعشرة مراكز الأولى في مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي، والتي أطلقتها مطلع الشهر الجاري لاختيار أفضل صورة تجسد إحدى القطع الأثرية المنتشلة من البحر المتوسط والمعروضة في المتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي.

واستعرض الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي والمنسق العام للفعاليات، نتائج المسابقة، موضحًا أن المنافسة شهدت إقبالًا واسعًا بمشاركة 155 متسابقًا من مصر وست دول عربية وأجنبية، هي: الكويت، السودان، الجزائر، بيلاروسيا، إسبانيا، وجنوب أفريقيا، بإجمالي أكثر من 750 صورة فوتوغرافية.

وأشار رحيمة إلى أن لجنة تحكيم متخصصة من أساتذة كلية الفنون الجميلة وأثريين من المجلس الأعلى للآثار تولت تقييم الصور المشاركة، واختيار أفضل عشر صور حصدت المراكز الأولى.

وأضاف أن الوزارة حرصت على أن تكون الجوائز محفزة للفائزين وتشجعهم على الارتباط بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث تنوعت بين رحلات مجانية للمتاحف والمواقع الأثرية تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إضافة إلى تصاريح دخول مجانية تمنحها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.

وأكد معاون الوزير أن هذه المبادرة تعكس حرص وزارة السياحة والآثار على دمج الفنون البصرية في الترويج للتراث الثقافي المصري المغمور بالمياه، وتشجيع المواهب الشابة على إبراز قيمته الفريدة محليًا ودوليًا.

