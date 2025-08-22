كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (45 مكرر أ) من قانون الرياضة الجديد على اختصاصات مجلس إدارة النادي الرياضي، بالإضافة إلى ما تنظمّه لائحة النظام الأساسي، وتشمل:

إدارة شؤون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي وفق الخطة المقررة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، مع الحفاظ على حق المنظمة المصرية للمنشطات في التدخل.

وضع أسس وبرامج للنهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المختلفة التي تمثل النادي في مسابقات اتحادات اللعبات الرياضية، وفق السياسة العامة لاتحاد اللعبة.

تنظيم نشاط أبناء الأعضاء، وإقامة المسابقات بينهم، وتنمية القيم الوطنية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية لديهم، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

تكوين فرق الناشئين للألعاب الرياضية المختلفة وإعدادها للمشاركة في البطولات.

دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها، وتنفيذ قراراتها.

ممارسة أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شؤونه المالية والإدارية والفنية.

إعداد اللوائح المنظمة لجميع شؤون النادي بما يتوافق مع أحكام القانون.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.

