بعد واقعة "الثقب الأسود".. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للمسئولين

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بسرعة غلق الفتحات أسفل كوبري مشعل والمعروفة إعلاميًا باسم "الثقب الأسود"، بعد رصد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى استغلالها في أنشطة مخالفة للقانون.

وقال المحافظ إنه تم بالفعل غلق جميع الفتحات المشار إليها، مع مراجعة باقي مسار الكوبري بطوله، وكلف مسئول القطاع بالمرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.

وشدد النجار على جميع رؤساء الأحياء والمراكز التي تقع ضمن نطاقها كباري أو محاور، بضرورة غلق أي فتحات غير مستخدمة في مشروعات خدمية لمنع استغلالها في أعمال غير قانونية، مع تكثيف المرور الدوري لضمان الالتزام بذلك.

كما كلف المحافظ بدراسة إمكانية استغلال بعض الساحات الفارغة ذات المساحات المناسبة لإقامة مشروعات خدمية تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد النجار أن محافظة الجيزة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الأماكن العامة بشكل غير قانوني أو في أنشطة تضر بالأمن المجتمعي، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لحماية المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق.

وأشاد محافظ الجيزة بالتحرك العاجل للأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين الذين اعتادوا التردد على هذه الفتحات واستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطرق غير مشروعة.

