قانون الرياضة الجديد يُحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية - تفاصيل

حددت المادة 36 في قانون الرياضة الجديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، مشددًا على دورها في تنمية وتعزيز الحركة الأولمبية وحمايتها داخل جمهورية مصر العربية.

وبحسب القانون، تختص اللجنة بتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والقارية والإقليمية والعالمية للألعاب الرياضية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية، سواء داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى تنظيم هذه الدورات داخل مصر وفق القواعد والنظم الأولمبية والدولية.

كما يحق للجنة الأولمبية تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية، واتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية، مع مراعاة ليس فقط المستوى الرياضي للرياضي، بل أيضًا قدرته على أن يكون قدوة للشباب.

تشرف اللجنة دوريًا على الاتحادات المعتمدة لديها للتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي وأداء دور فعال في الأنشطة الأولمبية، كما تشارك هذه الاتحادات في وضع برامج النشاط الأولمبي والإقليمي.

وأكد القانون أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية استخدام اسم اللجنة الأولمبية، كما تمتلك اللجنة الحق في حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.

