حريق بجراج "التنظيم والإدارة".. وإجراء عاجل بشأن امتحانات السبت

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نشوب حريق محدود صباح الجمعة، بالجراج التابع له.

وكشف في بيان له، الجمعة، عن توقف أعمال الامتحانات غدًا السبت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له كإجراء احترازي لضمان سلامة كافة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار أعمال المركز، مشيرًا إلى أن التوقف يشمل الامتحانات الخاصة بمسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، المقرر عقدها غدًا.

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن للمتقدمين الذين كان من المقرر امتحانهم يوم السبت اختيار أي يوم آخر مناسب خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس حتى الأربعاء 27 أغسطس لأداء الامتحان.

ووجه الجهاز الشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة استجابتها وكفاءتها في السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن تدخلها الفوري أسهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المبنى.

