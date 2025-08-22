إعلان

قانون الرياضة الجديد| ضوابط إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية

08:00 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

قانون الرياضة الجديد ضوابط إقامة المباريات مع الفر

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (43) من قانون الرياضة الجديد، على أنه لا يجوز إقامة أي مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، لضمان تنظيم الفعاليات الرياضية بشكل قانوني ومنسق.

التمثيل في المؤتمرات والاجتماعات الدولية

كما شددت المادة على أن اتحادات اللعبات الرياضية لا يجوز لها تمثيل نفسها في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وذلك لضمان التوافق مع السياسات الوطنية وحماية مصالح الرياضة المصرية على المستوى الدولي.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.

