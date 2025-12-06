حركة تنقلات جديدة في صفوف النقل العام بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قرارًا تضمن حركة تنقلات محدودة في صفوف الهيئة.

وبحسب القرار، الذي حصل مصراوي عليه، يتم تنفيذ التالي:

- نقل المهندس سامي أبو الحجاج سليم، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس وسط القاهرة، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس شمال القاهرة.

- نقل المهندس عاطف عزمي عبد الوهاب، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس شمال القاهرة، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس وسط القاهرة.

- يقوم المهندس عاطف عزمي عبد الوهاب بالإشراف على أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس نصر بالإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس وسط القاهرة وذلك بجانب عمله، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

ونص القرار على أن يُعمل به فور صدوره، وعلى جميع الأجهزة المعنية بالهيئة التنفيذ وفق الاختصاص.

