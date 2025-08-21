إعلان

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم

04:55 م الخميس 21 أغسطس 2025

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الرئيس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

