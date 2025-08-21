ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الرئيس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد