"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من كامل الوزير ضد جريدة "فيتو"

كتب- عمرو صالح:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ضد جريدة "فيتو"، بسبب موضوع "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية" المنشور بالعدد رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، ضمن الملف الصحفي المنشور تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق بيانه اليوم، الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

