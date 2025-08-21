كتب- عمر صبري:

أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان برنامجًا مميزًا لإعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع مشكلات الطلاب ورعايتهم، خاصة ذوي صعوبات التعلم، من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات علم النفس والجوانب الاجتماعية والثقافية والمهنية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

ويُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى كليات التربية في مصر، ويمنح خريجيه درجة ليسانس الآداب والتربية في تخصص أخصائي نفسي وصعوبات التعلم، مع فرص تدريب ميداني مميز في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع التخصصات، ويُدرّس بنظام الساعات المعتمدة بمجموع 150 ساعة دراسية موزعة على أربع سنوات.

ويتيح البرنامج لخريجيه آفاقًا مهنية واسعة تشمل العمل في المدارس العامة والخاصة والدولية، المراكز المتخصصة، غرف المصادر في مدارس الدمج، بالإضافة إلى المؤسسات المجتمعية والمراكز البحثية المعنية بصعوبات التعلم.

