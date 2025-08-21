رئيس هيئة الإسعاف يشهد انطلاق الاختبارات المؤهلة لنيل منحة "الجايكا"

كتب- أحمد جمعة:

شهد مقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر انطلاق فعاليات الاختبارات المؤهلة لنيل المنحة التدريبية التي تقدمها مؤسسة «الجايكا» للأطقم الإسعافية المصرية بدولة اليابان، والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين دولتي مصر واليابان في النواحي السلمية والإنسانية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أن جامعة كوكيشان اليابانية، والتي تعد واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية عالميًا في علوم الإنقاذ والإسعاف، صارت شريكًا استراتيجيًا لهيئة الإسعاف المصرية في مجالات التدريب وتطوير المقررات التعليمية للأطقم الإسعافية المصرية، والتي أثمرت مؤخرًا عن اعتماد البرنامج التحويلي المتقدم الخاص بتأهيل قائدي المركبات الإسعافية للعمل كمقدمي خدمات إسعافية، وما سبق ذلك الاعتماد من اجتماعات ودراسة ميدانية دقيقة لواقع الخدمات الإسعافية داخل مصر، وضرورة تعزيز الشق العلمي لعلوم الإسعاف لقائدي المركبات الإسعافية لضمان زيادة معدلات فرص النجاة لمصابي الحوادث والحالات المرضية الطارئة، وللحد من تفاقم الإصابات.

كما أوضح الدكتور محمد الشربيني رئيس الإدارة المركزية للتدريب أن اليوم الأول للاختبارات شهد حضور 160 من أفراد الأطقم الإسعافية، اجتاز الاختبارات منهم عدد 70 متقدمًا، سيخضعون لاختبارات عملية وعلمية في علوم الإسعاف، وذلك خلال المرحلة الثانية من الاختبارات، والتي تم وضع جدولها الزمني وسياقها والإشراف عليها من خلال أعضاء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية.

أضاف الشربيني أن الاختبارات، والتي تنعقد تحت إشراف الدكتور عاطف نصر مستشار رئيس هيئة الإسعاف المصرية للتدريب، والدكتورة أماني منير مدير عام إدارة التدريب بالهيئة، تستهدف انتقاء أفضل العناصر البشرية علميًا وفنيًا للالتحاق بتلك البعثة التدريبية، عبر عدد من الاختبارات النظرية والعملية التي تستهدف قياس مقدرة الممتحن على التعامل مع المواقف الطبية الطارئة، ومهاراته التدريبية في نقل خبراته للآخرين، ورصيده العلمي والطبي من العلوم الإسعافية.

