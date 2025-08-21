إعلان

قانون الرياضة الجديد| شروط إنشاء المباني والملاعب الرياضية للهيئات الرياضية

03:20 م الخميس 21 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدل لبعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية وضبط إدارة موارد الهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.

موافقة الجهات الإدارية لإنشاء المنشآت الرياضية

نصت المادة (29) على أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد إنشاء مبانٍ أو ملاعب أو صالات أو أي منشآت رياضية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

دور الدولة في توفير الأراضي والمنشآت

أكد القانون التزام الدولة بتخصيص العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات والمنشآت الرياضية وفق خططها واحتياجاتها، سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنتقل ولاية هذه الأراضي والعقارات إلى وزارة الشباب والرياضة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

استثناء بعض الجهات

استثنى القانون الأراضي التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى أندية الشركات والمصانع، بحيث تظل خاضعة لاختصاصاتها وإدارتها المستقلة.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد

قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الرياضة الجديد الملاعب الرياضية الهيئات الرياضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس