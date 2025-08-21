كتب- محمد أبو بكر:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدل لبعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية وضبط إدارة موارد الهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.

موافقة الجهات الإدارية لإنشاء المنشآت الرياضية

نصت المادة (29) على أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد إنشاء مبانٍ أو ملاعب أو صالات أو أي منشآت رياضية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

دور الدولة في توفير الأراضي والمنشآت

أكد القانون التزام الدولة بتخصيص العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات والمنشآت الرياضية وفق خططها واحتياجاتها، سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنتقل ولاية هذه الأراضي والعقارات إلى وزارة الشباب والرياضة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

استثناء بعض الجهات

استثنى القانون الأراضي التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى أندية الشركات والمصانع، بحيث تظل خاضعة لاختصاصاتها وإدارتها المستقلة.

