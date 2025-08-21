كتب- عمرو صالح:

أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، تفاصيل وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي: رؤى جديدة للخيال من التراث إلى المستقبل»، المقرر عقده بدار الأوبرا المصرية نهاية سبتمبر المقبل، بوصفه حدثًا وطنيًا شاملًا يفتح آفاق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع الإبداعي والصناعات الثقافية.

وأوضح هَنو أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الثقافي المصري، إذ يواكب التحولات الرقمية ويوظف الخبرة الثقافية المتراكمة في إطار يليق بتراث مصر وريادتها الحضارية، كما يعكس حرص الدولة على ربط الثقافة بالإبداع الرقمي وفتح مسارات جديدة أمام الشباب لتطوير مهاراتهم وأدواتهم.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على أهداف استراتيجية، أبرزها: صياغة خطة وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقافية والإبداعية، وبناء قدرات الشباب على توظيف أدواته، وتعزيز دور مصر الإقليمي في الجمع بين التراث والتكنولوجيا، وإطلاق مشروعات استثمارية بالشراكة مع المؤسسات الثقافية والجهات التقنية، وحماية حقوق المبدعين.

وتتوزع محاور المؤتمر على قضايا متنوعة، من بينها الهوية الثقافية في عصر الخوارزميات، وإمكانية بناء نموذج لغوي مصري يحفظ التراث والسرديات الوطنية. كما يناقش دور الفنان في شراكات جديدة مع التقنيين، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدبلجة والترميم الفني، بجانب صياغة التشريعات الضامنة لحقوق المبدعين وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي.

وسيتيح المؤتمر مساحة خاصة لعرض أعمال الأدباء والفنانين والموسيقيين وصنّاع الأفلام المنتَجة أو المطوّرة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث تُدرج أبرز النماذج ضمن البرنامج الرسمي.

كما يتضمن تنظيم ورش تطبيقية متخصصة في الكتابة الإبداعية للقصة والشعر بالمساعدة الذكية، والتلحين وإنتاج الأغاني، والرسم الرقمي والتصوير الفني، إضافة إلى ورش لإنتاج الأفلام القصيرة، وأخرى للتوعية بحقوق الملكية الفكرية في المجال الرقمي.

ويمتد النقاش ليشمل قضايا مثل إتاحة الثقافة لذوي الإعاقة عبر التقنيات الحديثة، وحماية أمن المحتوى الثقافي، وإدماج الذكاء الاصطناعي في الحرف التراثية والفنون التطبيقية، وفتح مسارات اعتماد مهني جديدة للممارسات الإبداعية المدعومة بهذه التقنيات.

ويطرح البرنامج العلمي جلسات حول مستقبل الرواية والقصة القصيرة، الموسيقى والأغنية، والفنون البصرية والتشكيلية، إضافة إلى جلسات حول صناعة الأفلام، وحقوق الملكية الفكرية للأعمال المنتَجة بالذكاء الاصطناعي، مع عرض تجارب ونماذج حيّة محلية وعالمية.

ويُختتم المؤتمر بجلسة ختامية تعرض التوصيات النهائية، وتشمل مقترحات تشريعية وتعليمية وآليات لدعم الصناعة الإبداعية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق منصة وطنية لعرض وتطوير الأعمال الفنية المنتَجة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد هَنو أن المؤتمر يشكل منصة تجمع المبدعين مع التقنيين وصنّاع القرار لرسم خريطة مستقبل ثقافي يجمع بين أصالة التراث وقوة التكنولوجيا، ويقدّم نموذجًا حضاريًا يُصدَّر من القاهرة إلى العالم.

ويمكن للفنانين والمتخصصين والمبدعين الراغبين في المشاركة في المعارض والفعاليات المقامة ضمن فعاليات المؤتمر التسجيل عبر الرابط الرسمي: هنا

