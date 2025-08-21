كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المبادرة المصرية القطرية بشأن هدنة غزة وضعت المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته أمام مسؤولياته التاريخية تجاه دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أباظة أن هذه المبادرة تجسد الدور المحوري والتاريخي لمصر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشيراً إلى أن القاهرة كانت ولا تزال وستظل صوت العدالة والتوازن في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا وفق الرؤية المصرية، القائمة على ضرورة إلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأضاف أباظة أن العالم يدرك جيداً أن مصر عبر التاريخ لم تتخل عن القضية الفلسطينية وستواصل دعمها ومساندتها بكل قوة، حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية المبادرة التي لم تقتصر على وقف إطلاق النار، بل راعت البعد الإنساني العاجل عبر إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة عن أهالي غزة.

