احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بختام البرنامج التدريبي الدولي بعنوان "الاستزراع السمكي في المياه العذبة على نطاق صغير"، والذي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة بالتعاون مع العلاقات الزراعية الخارجية.

وشهد حفل الختام حضور ممثلين عن سفارات رواندا والكاميرون وملاوي، حيث تم تسليم شهادات التخرج لـ18 متدربًا من 9 دول أفريقية هي: الصومال، الكاميرون، بوركينا فاسو، رواندا، غينيا الاستوائية، غينيا كوناكري، كينيا، ليبيريا، ومالاوي.

وأكد د. سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أن البرنامج نُفذ بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، دعمًا للتنمية الشاملة وتعزيزًا للتعاون الأفريقي، ونقل الخبرات المصرية في المجال الزراعي إلى دول القارة.

وأشار موسى إلى أن المركز المصري الدولي للزراعة يعد الذراع الرئيسية لتدريب مبعوثي أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا، من خلال برامج متخصصة تساعدهم على نقل الخبرات إلى بلدانهم بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة.

من جانبها، سلمت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز، شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمشاركين، موضحة أن الدورة استمرت أسبوعين تخللها تدريب مكثف قدمه خبراء مصريون، إضافة إلى زيارات ثقافية وسياحية في القاهرة والجيزة والإسكندرية للتعرف على معالم مصر التاريخية.

وأعرب المتدربون الناطقون بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية عن تقديرهم لنجاح البرنامج، موجهين الشكر لوزارة الزراعة والحكومة المصرية على استمرار الدعم الفني المقدم للأشقاء في أفريقيا، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالقارة.

