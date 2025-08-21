سؤال برلماني حول خطط فتح أسواق جديدة لمضاعفة الصادرات الزراعية

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجّه إلى الحكومة بشأن سياساتها لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى تصريح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الوزارة تستهدف الوصول بحجم الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري، إلى جانب التوسع بإضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات.

وتساءل "المير"، عن الخطة التفصيلية التي وضعتها الوزارة لتحقيق هذا المستهدف، وما هي المحاصيل الرئيسية التي ستعتمد عليها لزيادة الصادرات، إضافة إلى حجم الأسواق الجديدة التي تم فتحها مؤخرًا وما يمكن أن تمثله من قيمة مضافة لهذا التوجه.

كما استفسر عن مصادر المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وما هي سياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الزراعي وحل المشكلات التي يواجهها المزارع المصري.

وأضاف النائب في سؤاله: هل أُجريت دراسات جدوى واضحة للتوسع الزراعي في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج؟، مشددًا على أهمية توضيح أثر هذه الخطة على دخل المزارع البسيط وإتاحة فرص تصدير مباشرة لمحاصيله.

كما طالب بزيادة الجهود الحكومية لتوعية المزارعين بالمحاصيل الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية والعربية والأفريقية، بما يسهم في توجيه الإنتاج الزراعي المصري بما يتناسب مع احتياجات هذه الأسواق.

