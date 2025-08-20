كتبت -داليا الظنيني:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيبدأ في فصل الهواتف التي تستخدم في المكالمات الترويجية المزعجة، من الأحد المقبل، وذلك بهدف حماية خصوصية المواطنين.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الجهاز أصدر إطارًا تنظيميًا لهذه العملية منذ أكثر من عام، يهدف إلى تنظيم المكالمات الترويجية بشكل قانوني لا يسبب إزعاجًا للمواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز طلب من الشركات والأفراد الراغبين في إجراء مكالمات ترويجية، الاشتراك في خدمة مخصصة لذلك لدى شركات المحمول، وفي هذه الحالة يكون للمواطن حرية الرد أو عدم الرد على المكالمة.

وأوضح أن هناك أكثر من مليون شخص سجلوا رسميًا في هذه الخدمات، مؤكدًا أن الجهاز ليس لديه مشكلة مع الخدمات نفسها، ولكن مع طريقة استخدامها التي تنتهك خصوصية المواطنين.

