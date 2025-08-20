كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- حازم جودة:

افتتح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، منذ قليل، معرضًا مؤقتًا للآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، تحت عنوان «أسرار المدينة الغارقة»، وذلك في إطار الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ويتضمن المعرض مجموعة من الآثار النادرة التي تم انتشالها من المدينتين الغارقتين بخليج أبو قير، هيراكليون وكانوب، والتي تعكس جانبًا مهمًا من تاريخ مصر القديم وعلاقتها بالبحر المتوسط.

ويأتي افتتاح المعرض ضمن جولة الوزير بمدينة الإسكندرية، والمستمرة اليوم الأربعاء 20 أغسطس وغدًا الخميس، حيث تتضمن الفعاليات انتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يتوجه وزير السياحة والآثار غدًا إلى مكتبة الإسكندرية، حيث سيشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ونظيره الصيني، في إطار دعم التعاون الثقافي والأثري بين البلدين.

