شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة.

الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

رئيس "التنظيم والإدارة": تعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية كان بمثابة نقلة نوعية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أنه عالج العديد من الملفات التي شابها بعض العوار قبل صدوره، إلا أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن حاجة القانون إلى مزيد من المرونة في بعض مواده.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين "التعليم" و"حكومة طوكيو" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التعليم العام والتعليم الفنى بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحكومة طوكيو الحضرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكذا دعم تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب المعلمين، وذلك بحضور يوريكو كويكي، محافظ طوكيو.

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية: حماية الأمن القومي تتطلب الاستعداد القتالي الدائم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية.

خلل تقني مفاجئ.. اعتذار رسمي لجمهور القناة الأولى بسبب "نشرة السادسة"

قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إنه احترامًا من القناة الأولى لجمهورها الكريم، تود أن توضح أن تأخير إذاعة "نشرة السادسة" أمس ٢٠٢٥/٨/١٩، لمدة 15 دقيقة، كان بسبب خلل تقني مفاجئ في نظام التشغيل الأساسي والاحتياطي بالاستوديو.

مدبولي: مصر تعتزم استضافة النسخة الخامسة من "منتدى أسوان" أكتوبر المقبل

القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمه مصر، خلال جلسة السلم والاستقرار، بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد ٩"، المُنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور عددٍ من ملوك ورؤساء وقادة الدول، والذى يحضره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

التنظيم والإدارة: الاستعانة بـ200 متقدم من قوائم انتظار مسابقة المعلمين

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز فعّل آلية "قوائم الانتظار" استجابة لمطالب المتقدمين الناجحين الذين لم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية.

رئيس هيئة الكتاب يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

أكدت مصادر مطلعة لـ "مصراوي" أن الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تقدم باستقالته تليفونيا للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات قضاها على رأس الهيئة.

"الفنية العسكرية" تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول

أعلنت الكلية الفنية العسكرية فتحَ باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025- 2026.

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

علق محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات لمصراوي، عن طلب رئيس حزب الوفد إعانة من وزارة العمل لدعم جريدة الحزب.

