"البحوث الزراعية" يدرب 60 مهندسًا على مواجهة الأزمات البيئية

كتب- عمرو صالح:

أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا حول إدارة الأزمات البيئية الزراعية والريفية، بمديريتي الزراعة في الجيزة ودمياط، لتنمية وصقل مهارات 60 مهندسًا زراعيًا بالمحافظتين.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، إن البرنامج استهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في الإرشاد الزراعي بهاتين المحافظتين حول عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمات البيئية.

وتناول البرنامج مفهوم الأزمة وخصائصها، ومبادئ إدارتها، والمفاهيم المرتبطة بها وأبعادها ومكوناتها، إلى جانب محاور أساسية تضمنت تصنيف الأزمات، ومراحل إدارتها، وعوامل النجاح في التعامل معها، وكذلك المداخل الإدارية لمواجهتها.

وأشار "الحيمري" إلى أن التدريب شمل تعريف المتدربين بدور القيادة في إدارة الأزمات البيئية الزراعية، والمعايير المحددة للنجاح والفشل في اكتشاف إشارات الإنذار المبكر، وتحديد وتقييم الأزمات المحتملة، إضافة إلى إبراز دور الاتصالات في إدارتها.

واختُتم البرنامج بتطبيق عملي على نموذج لأزمة بيئية زراعية وكيفية إدارتها، بمشاركة نخبة من خبراء المعهد، وذلك ضمن الأنشطة التدريبية والإرشادية المكثفة التي ينفذها المعهد في مختلف المحافظات، والتي تستهدف دعم الإرشاديين والمزارعين وأسرهم في شتى مجالات الإنتاج الزراعي.

