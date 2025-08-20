لأول مرة.. ملتقى توظيف لأسر الصحفيين بالتعاون بين النقابة و"شغلني"

كتب- عمرو صالح:

وقّعت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع منصة "شغلني"، لتنظيم أول ملتقى توظيف شامل ومتخصص لأسر الصحفيين، وذلك داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصري. وحضر التوقيع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني"، إلى جانب هشام يونس، أمين صندوق النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتدريب، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات.

وبحسب بيان النقابة، تمتد فعاليات الملتقى على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 سبتمبر المقبل، ويستهدف توفير فرص عمل مباشرة وحقيقية لأسر الصحفيين، خاصة الأبناء والأزواج والزوجات، من خلال مقابلات فورية مع مسؤولي التوظيف داخل مقر النقابة، بعيدًا عن أي وساطة أو تعقيد.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: "هذا الملتقى يعكس إيماننا بأن دور النقابة لا يتوقف عند حدود المهنة فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء. نحن نخوض هذه التجربة بدافع المسؤولية والالتزام في ظل واقع اقتصادي صعب، ونعمل على أن تكون بداية لسلسلة مبادرات نوعية."

من جانبه، أعرب عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني"، عن سعادته بالتعاون، مؤكدًا: "نفخر بشراكتنا مع نقابة الصحفيين في هذا المشروع الذي يجسد الدور المجتمعي الحقيقي للقطاع الخاص. ملتقى التوظيف ليس فعالية عابرة، بل رسالة دعم وتمكين نوجهها معًا لأسر الصحفيين."

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن المبادرة جاءت ثمرة جهد مستمر لتقديم خدمات جديدة وفعالة للزملاء وأسرهم: "فكرة الملتقى انطلقت ضمن خطة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية بالنقابة. نحن لا نكتفي بالأفكار، بل نعمل على تنفيذها بواقعية واحترافية، ونتطلع لأن يتحول هذا الحدث إلى تقليد سنوي يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر."

وأضاف الجارحي: "نستهدف تنظيم الملتقى مرتين سنويًا، وسيتم الإعلان قريبًا عن أسماء الشركات المشاركة، والتخصصات المطلوبة، وعدد الوظائف المتاحة، فضلًا عن شروط التقديم. وبعد انتهاء الفعاليات سنصدر تقريرًا تفصيليًا بالنتائج والوظائف التي تم توفيرها."

ودعت النقابة جميع الصحفيين إلى التفاعل مع الملتقى، وتشجيع أسرهم على التسجيل والمشاركة، للاستفادة من هذه الفرصة غير المسبوقة في قلب نقابتهم.

اقرأ أيضا:

فرص لأمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب بمشاركة دور النشر المصرية