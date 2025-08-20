إعلان

"التنظيم والإدارة": تطوير بوابة الوظائف وتحديث مدونة السلوك لمواكبة الذكاء الاصطناعي

02:14 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل ميزة وتحديًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على الاستفادة من جوانبه الإيجابية، والحد من آثاره السلبية المحتملة.

وأوضح نبيل، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز يوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات للمواطنين والجهات الإدارية. وفي المقابل، يتعاون الجهاز مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة لتحديث مدونة السلوك الوظيفي، من خلال إضافة ضوابط جديدة تنظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

وكان المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلت إطلاقَ النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل 2026، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

وأضاف نبيل أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، والذي يعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حاتم نبيل تطوير بوابة الوظائف تحديث مدونة السلوك الذكاء الاصطناعي المركزي للتنظيم والإدارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة