كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل ميزة وتحديًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على الاستفادة من جوانبه الإيجابية، والحد من آثاره السلبية المحتملة.

وأوضح نبيل، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز يوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات للمواطنين والجهات الإدارية. وفي المقابل، يتعاون الجهاز مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة لتحديث مدونة السلوك الوظيفي، من خلال إضافة ضوابط جديدة تنظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

وكان المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلت إطلاقَ النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل 2026، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

وأضاف نبيل أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، والذي يعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.