إعلان

"التنظيم والإدارة" ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير 2025

02:11 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية تنقسم إلى قسمَين؛ الأول يخص الشق المالي مثل البدلات والمستحقات، والثاني يتعلق بالأمور الوظيفية مثل التعيين أو التثبيت أو النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة.

وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز أصدر كتابًا دوريًّا يقضي بأن تخاطب الجهات الإدارية وزارة المالية مباشرةً في الأحكام المالية، بينما يقتصر دور الجهاز على الأحكام الوظيفية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 5100 حكم لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي؛ نحو 75% منها متعلقة بالشق المالي، بينما تم خلال الأسبوع الأخير فقط الانتهاء من 1000 حكم.

وكان المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلت إطلاقَ النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل 2026، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

وأضاف نبيل أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم ب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حاتم نبيل التنظيم والإدارة حكم قضائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة