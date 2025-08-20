كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية تنقسم إلى قسمَين؛ الأول يخص الشق المالي مثل البدلات والمستحقات، والثاني يتعلق بالأمور الوظيفية مثل التعيين أو التثبيت أو النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة.

وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز أصدر كتابًا دوريًّا يقضي بأن تخاطب الجهات الإدارية وزارة المالية مباشرةً في الأحكام المالية، بينما يقتصر دور الجهاز على الأحكام الوظيفية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 5100 حكم لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي؛ نحو 75% منها متعلقة بالشق المالي، بينما تم خلال الأسبوع الأخير فقط الانتهاء من 1000 حكم.

وكان المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلت إطلاقَ النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل 2026، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

وأضاف نبيل أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم ب