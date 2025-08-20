إعلان

التنظيم والإدارة: الاستعانة بـ200 متقدم من قوائم انتظار مسابقة المعلمين

01:59 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

كتب - محمد سامي:

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز فعّل آلية "قوائم الانتظار" استجابة لمطالب المتقدمين الناجحين الذين لم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية.

وأوضح في تصريحاته لـ"مصراوي" أن هذه القوائم تُعد وفقًا لمجموع الدرجات، ويتم الاستعانة بها في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية أو في حالة عدم استلام الوظيفة، وذلك خلال عام كامل من إعلان النتيجة.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم من قوائم الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات.

المهندس حاتم نبيل التنظيم والإدارة قوائم انتظار مسابقة المعلمين
