خصم 25%.. "القومي للترجمة" يشارك بمعرض السويس الثالث للكتاب

كتب- محمد شاكر:

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، في معرض السويس الثالث للكتاب والذي يقام بممشى أهل السويس بمحافظة السويس، في الفترة من الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس وحتى الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥.

ويشارك المركز بباقة من أحدث وأهم العناوين في مجالات الفلسفة والرياضيات والعلوم الاجتماعية والفنون ومن بينها: كتاب "الأنانية في الفلسفة الألمانية"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"بنو إسماعيل.. دراسة عن البدو المصريين"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"أبطال في طابور الماء"، و"حول أصل اللغة"، و"حياتي ومغامراتي"، و"فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر"، و"التاريخانية"، و"أرض الله"، و"أوراق منثورة"، و"ممارسة العلم في ضوء الفلسفة"، و"حصيفة عالمة النبات الدمشقية"، و"تاريخ شعوب الصحراء الشرقية"، و"عالم رقمي.. الاتصال والإبداع والحقوق"، و"المواطنة والتعليم في فلسفة رولز"، و"العقل السعيد" وغيرها.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم خصمٔا ٢٥٪ على جميع الإصدارات المشاركة في معرض السويس الثالث للكتاب.

اقرأ أيضًا:

صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT

أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات

قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير