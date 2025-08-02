برلماني: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني ورسالة لوحدة الصف

كتب- نشأت علي:

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل واجبًا وطنيًا أصيلًا، وتعكس أحد أبرز مظاهر الانتماء للوطن في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.

وشدد "محسب"، في بيان اليوم، على أن المرحلة الراهنة تفرض على كل مصري أن يتحمل مسؤوليته، وأن يُدرك أهمية هذا الاستحقاق في ترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة.

وأوضح أن انتخابات الشيوخ ليست مجرد عملية انتخابية دورية، بل هي محطة ديمقراطية محورية تُجسد الإرادة الشعبية في دعم البناء المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية.

وأضاف أن هذا الاستحقاق يكتسب أهمية خاصة في ظل حملات التشويه التي تستهدف الدولة المصرية، لا سيما موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الرد العملي الأقوى على محاولات التشكيك وزعزعة الثقة.

وأشار النائب، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي أو من خلال الدعم الإنساني المباشر، رغم المحاولات المغرضة لتزييف الحقائق والنيل من المواقف المصرية المشرفة.

وشدد على أن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع يحمل رسالة واضحة مفادها أن الشعب يقف خلف قيادته ومؤسساته، ويرفض كل محاولات زرع الفتنة أو التشكيك.

وأضاف أن الشعب المصري أثبت في كل استحقاق دستوري أنه عند مستوى التحدي، مدفوعًا بوعي وطني راسخ، وأن انتخابات الشيوخ تمثل تأكيدًا لاحترام مؤسسات الدولة، واستمرارًا لمسيرة ديمقراطية مستقرة تعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

رسالة سياسية لمن يراهن على التشكيك

قال عضو مجلس النواب: "هناك من يراهن على إحباط المصريين وتشويه المشهد الداخلي، لكن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستُفشل هذه الرهانات، وتُرسل رسالة سياسية بامتياز مفادها أن الشعب أكثر وعيًا وصلابة من محاولات التضليل، وأكثر تمسكًا باستقرار وطنه".

واختتم محسب، تصريحاته بتأكيد أهمية مجلس الشيوخ كأحد الأعمدة الرئيسية للنظام البرلماني المصري، نظرًا لدوره التشريعي والاستشاري المحوري في دعم السياسات العامة، ومراجعة التشريعات، وصياغة رؤى استراتيجية لمستقبل الدولة. مؤكدًا أن حسن اختيار أعضاء المجلس يُعد خطوة جوهرية في مسار الإصلاح والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

ودعا، جموع المواطنين إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات، باعتبارها أداة وطنية لحماية الدولة، وتجسيدًا حقيقيًا للتماسك الشعبي في مواجهة التحديات.

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