الأزهر يوضح آداب زيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة

كتب : محمد أبو بكر

02:32 م 18/01/2026

المسجد النبوي

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة، أن زيارة النبي "صلى الله عليه وسلم" والصلاة في مسجده الشريف من القربات المشروعة، مشددًا على أهمية الحرص على الصلاة في الروضة الشريفة لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة.

وأوضح المركز، أن زيارة المسجد النبوي تُعد من الأعمال المستحبة التي يحرص عليها المسلمون، لما تحمله من معانٍ إيمانية وروحية، مع ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية أثناء الزيارة تعظيمًا للمكان وصاحبه "صلى الله عليه وسلم".

آداب زيارة المسجد النبوي

بين الدليل أن من أبرز آداب الزيارة تشمل الاغتسال قبل التوجه إلى المسجد النبوي، والتطيب ولبس أحسن الثياب، وخفض الصوت عند القبر الشريف، التزامًا بالأدب الواجب مع النبي "صلى الله عليه وسلم".

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر الشريف على إرشاد المعتمرين والزائرين إلى أداء زيارتهم للمسجد النبوي على الوجه الصحيح، وبما يعكس تعظيم الشعائر والالتزام بالسنة النبوية.

