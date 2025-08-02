كتب- محمد شاكر:

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد أغسطس 2025، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "القراءة" في رحاب مكتبة الإسكندرية"؛ ومما جاء فيه: "شهدت الدورة العشرون لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب.

التى أقيمت في الفترة من 7 إلى 21 يوليو، زخما معرفيا كبيرا. تجلى هذا الزخم في تنوع دور النشر العارضة، التي بلغت 79 دار نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى تنظيم 215 فعالية متنوعة، شملت ندوات وموائد مستديرة واحتفالات ومؤتمرات. شارك في هذه الفعاليات 800 من المفكرين والمثقفين، إلى جانب أنشطة موازية أقيمت في بيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة بحلوان".

نقرأ في هذا العدد، حوارين: الأول؛ مع الروائي والكاتب الكبير مصطفى نصر، الذي قال: عشقتُ الإسكندرية مدينة الفن والدم.. فلِمَ أغادرها؟!، حاوره: صلاح البيلي. أما الحوار الثاني فكان مع الناقد والأكاديمي الكبير الدكتور خيري دومة، الذي قال: الثقافة قوة يجب أن تغير الواقع، حاوره: مصطفى القزاز.

كما نطالع في هذا العدد «تحقيقا» أعدته مي نجيب بعنوان: «وصلة» فعالية جديدة في مهرجان المسرح القومي»، وكتب محمد رفاعي شهادة بعنوان: "صنع الله إبراهيم.. عصفور الحرية"، كما نقرأ أيضًا بورتريهًا بعنوان "فاروق خورشيد.. أديب السيرة الذاتية" عيد عبدالحليم، وكتب محمود كحيلة عن «الدور الذي لعبه «طه حسين» في ترقية المسرح العربي».

كما نقرأ في باب «مقال»: «الخطاب الشعري المعاصر» لعايدي على جمعة، و«نهر النيل في ذاكرة السينما المصرية» لانتصار محمد.

أما ملف العدد، فجاء بعنوان «سمير سعدي.. أصداء باقية»، إعداد: سيد يونس، وكتب فيه نخبة من الكتاب والمثقفين، فكتب محمد أبو الفصل بدارن «سمير سعدي.. قصيدة لا تموت، وكتب مصطفى القزاز «بوح محتمل» سيميوطيقيا»، أما مارسيل خليفة فجاءت شهادته بعنوان «حمل قصيدته وانحدر إلى مكانه الأول »، كما كتب صادق شرشر «شاعر لم يتأثر بأحد»، وكتب سيد يونس «عاشق دروب الشمس، وأشرف ناجي «الحس الوطنى في شعره»، أما سامح الموجي فكتب «دهشة الإيقاع وخصوبة المعنى»، وجاء مقال مصطفى الجارحي بعنوان «قلب نبي..».

وكتب مصطفى جوهر «نعم الخال هو.. بئس التلميذ أنا!»، واختتم العدد بمقال خالد محمود الذي كتب «سرحان في إيه.. مافيهاش حاجة تستاهل».

أما الإبداع فقد تنوع بين القصص القصيرة وشعر الفصحى والعامية، وكتب فيه: إيمان يونس، أحمد سمير شادي، سمير حكيم، محمد عبد الرحمن السيد، سمير طاهر، محمد أيوب عبد المنعم، محمد محمود عثمان، محمود أبو عيشة، محمود فهمي، ديما يوسف سلمان، ليندة كامل، رمضان عبد الله إبراهيم، نورهان أبو عوف، ميسرة صلاح الدين، وليد حشمت محمد، أحمد خالد السباعي.

ونقر في باب «كتب»: تجاعيد الروح: رحلة في أعماق محمود خير الله، وكتب محمد عليم «محمد عبد الباسط عيد «مناهج ومفاهيم وإجراءات»، ورضوى الأسود «إدراك الوجود من خلال الآخر»، ومحمد السيد إسماعيل «على عطا العائش «في ظلال السرد»، ورشا الفوال «التمثيلات السردية في «قبضة ضغط الدم.. والعصافير اللى هناك»، وشوقي بدر يوسف «الميتا سرد في «مزامير حارة اليهود». والغربي عمران «حلم في حقيبة» تقنص القضايا الاجتماعية الشائكة»، وأحمد حمدينو محمد «سمات الحداثة الشعرية في «أسفار امرأة في جيب قميص»، ويختتم باب الكتب بقراءة شعيب خلف التي جاءت بعنوان «الاستعارة التشخيصية في «ثقب في ذاكرتى لا يكفي».

كما نطالع دراسة كتبها محمد دوير بعنوان «التغيرات الاجتماعية وأثرها على أشكال التعبير المسرح».

أما في باب «ترجمة» فنقرأ: «ترجمة اصطناعية بـ 100 دولار لكل كتاب»، وأعد عادل عطية باب «نافذة على العالم» ليتابع فيه الجديد في عالم الترجمة، كما نقرأ أيضًا: حوار «نجوجى واثيرنجو: تحرير العقل يبدأ بتحرير اللغة» -حاورته: رودا فينج – ترجمة: محمد عبد الحليم غنيم،

و«اقتلاع الوحش في «الثقافة والإمبريالية» لهارى كونزرو - ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، وحين تقرا نعيًا هل تعلم شيئًا عن الحياة» لمايكل ديردا- ترجمة: محمد يادم، وحوار «إيكا كورنيا وان: التجريب مفتاحي لتذليل صعوبات الرواية»-حوار: سارتيكا ديان نوريني- ترجمة: رفيدة جمال ثابت، و«الفلسفة في مواجهة المرض» لكلير ماران – ترجمة: لطفى السيد منصور، و«آخر المغادرين» لإرسنت همنجواي -ترجمة: أم الخير حميد النجار، و«لا أحتاج لشيء سواك» لبيث مورى -ترجمة: محمد زين العابدين، واستعادة2: «كار فلهم زترستين.. أمانة الترجمة رسالة عبر الزمن» لجمال المراغي.

ونقرأ في الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم: «أبو الميلودراما وابنه: عماد حمدى وعبد الحليم» لوليد الخشاب، و«أحلام عابرة» هل نستعيد ما ضاع منّا؟» لمحمد سالم عبادة، و«المسرح والثورة بين التمجيد والتأمل» لأحمد محمد الشريف، و«قطرة ندى» دمى تعزف على أوتار الطفولة» لنهلة إيهاب.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: سمير الفيل، عبيد عباس، عمر المعتز بالله، محمد مشبال، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائب رئيس التحرير عائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.