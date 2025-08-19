مرصد الأزهر ردًا على نتنياهو: فلسطين ستظل أرضًا عربية وإسلامية خالصة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان مرصد الأزهر، تصريحات مسئولي الاحتلال بمنع قيام دولة فلسطينية وتطبيق السيادة الكاملة والواسعة على جميع أراضي الضفة الغربية، وليس فقط على الكتل الاستيطانية

وأكد المرصد في بيان له، اليون، أن ادعاءات مسئولي دولة الاحتلال بشأن أحقية اليهود التاريخية في الأراضي الفلسطينية هي مجرد "مزاعم وأطماع سياسية" لن تغير من الحقيقة شيئًا.

وشدد المرصد على أن "فلسطين كانت وستظل أرضًا عربية إسلامية خالصة، وستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق"، معتبرًا أن هذه التصريحات تكشف "النوايا الخبيثة" لسلطات الاحتلال الساعية إلى محو فلسطين من خريطة العالم.

جاءت تصريحات مسئولي الاحتلال، في حفل أُقيم بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، وألقى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، كلمة قال فيها إنه كان قد زار المستوطنة قبل 25 عامًا ووعد بالعودة لحضور احتفال يوبيلها الذهبي.

وأكد في خطابه على أن "قصارى جهدهم" سيُبذل لضمان "استمرار سيطرتنا على أرض إسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية، ومنع المحاولات التي كانت، ولا تزال للأسف، لمحاولة اقتلاعنا من هنا".

من جهتهم، دعا رؤساء المجالس الاستيطانية إلى تطبيق السيادة الكاملة والواسعة على جميع أراضي الضفة الغربية، وليس فقط على الكتل الاستيطانية. فقد صرح يسرائيل جانتس رئيس مجلس "بنيامين" الاستيطاني، بأن الوقت الحالي هو الأنسب لهذه "الخطوة التاريخية".

فيما أكد يوسي داجان، رئيس مجلس المستوطنات، أن أغلبية الشعب اليهودي يؤيد السيادة، وأن "النصر المطلق هو تعزيز قبضتنا على أرض إسرائيل".

واستند هؤلاء في مطالبهم إلى قرار سابق للكنيست يدعو لفرض السيادة الكاملة، مشددين على أن الوقت قد حان للانتقال من "الأقوال إلى الأفعال"، وأن هذا الأمر هو "واجب الساعة: اليهودي، والتاريخي، والأخلاقي، والأمني"

