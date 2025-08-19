وظائف جديدة للمهندسين والمشرفين بالسعودية برواتب تصل 6000 ريال

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توافر فرص عمل جديدة في شركة الرواد الفنية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، في تخصصات هندسية وإشرافية، برواتب تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي شهريًا، مع توفير سكن، وانتقالات، وتأمين طبي، وتذاكر طيران سنوية، وإجازة مدفوعة الأجر.

وتضمن الإعلان الوظائف التالية:

- مهندس ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال سعودي.

- مهندس كهرباء: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال سعودي.

- مشرف ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 3000 ريال سعودي.

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.

ودعا الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني:

labour@labour.gov.eg وذلك خلال 5 أيام من تاريخ الإعلان.