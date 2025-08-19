إعلان

وظائف جديدة للمهندسين والمشرفين بالسعودية برواتب تصل 6000 ريال

10:32 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

محمد جبران وزير العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:
أعلن وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توافر فرص عمل جديدة في شركة الرواد الفنية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، في تخصصات هندسية وإشرافية، برواتب تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي شهريًا، مع توفير سكن، وانتقالات، وتأمين طبي، وتذاكر طيران سنوية، وإجازة مدفوعة الأجر.

وتضمن الإعلان الوظائف التالية:

- مهندس ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال سعودي.

- مهندس كهرباء: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال سعودي.

- مشرف ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 3000 ريال سعودي.

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.

ودعا الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني:
labour@labour.gov.eg وذلك خلال 5 أيام من تاريخ الإعلان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العمل وظائف للمهندسين والمشرفين بالسعودية شركة الرواد الفنية للمقاولات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم