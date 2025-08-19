سؤال برلماني حول استقالات الأطباء وأزمة نقص الكوادر بالمستشفيات

كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية.

وأشار النائب في سؤاله إلى الارتفاع غير المسبوق في استقالات أطباء التكليف، دون أن تعلن الوزارة حتى الآن خطة واضحة لوقف هذا النزيف الذي يهدد المنظومة الصحية بأكملها، متسائلًا: لماذا لم يتم طرح خطة شاملة لمواجهة الاستقالات الجماعية بين الأطباء؟

وتساءل المير: هل ترى الوزارة أن الرواتب المتدنية والحوافز الضعيفة كافية لجذب الأطباء للبقاء في الخدمة الحكومية؟ وأين دورها في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يواجهون مخاطر جسيمة داخل المستشفيات؟ وما هي الإجراءات المتخذة لوقف هجرة الأطباء للخارج، التي تحرم مصر من كفاءات تم إنفاق المليارات على إعدادها؟ وهل لدى الوزارة إحصاءات دقيقة بعدد الأطباء المستقيلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ وإذا كانت متوفرة، فلماذا لم تُعرض بشفافية أمام الرأي العام؟

وأكد النائب أن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بكارثة صحية، مشددًا على أن صمت الوزارة وتباطؤها في التحرك يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لحجم الخطر الذي يهدد الأمن الصحي للمواطن المصري، مطالبًا بوضع خطط وسياسات عاجلة تضمن حل هذه الأزمة.