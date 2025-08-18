إعلان

تفاصيل لقاء محمود فوزي ووزير المالية ورئيس جهاز حماية المنافسة

10:15 م الإثنين 18 أغسطس 2025

المستشار محمود فوزي ورئيس جهاز حماية المنافسة

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أحمد كچوك، وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يومي الأحد والإثنين.

وجاءت هذه اللقاءات في إطار مناقشة عدد من القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الانضباط التشريعي ويدعم الأهداف الاقتصادية للدولة.

وتعكس هذه اللقاءات أهمية الحوار المؤسسي وتبادل الرؤى بين الجهات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

