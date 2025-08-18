خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي ليس مرجعًا دينيًا

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الانتقادات والحملات التي يتعرض لها من بعض الفئات لن تؤثر على التزامه بنقل الحقائق والدفاع عن القيم الدينية.

وقال خلال حواره مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز إن هذه الهجمات، التي يشنها أشخاص يناهضون القرآن والسنة، تأتي بدون مبررات منطقية، لكنه يظل متمسكًا بمواقفه دون الالتفات إلى مثل هذه الانتقادات.

وأضاف الجندي أنه أجرى تجربة لاختبار مدى دقة الذكاء الاصطناعي في المسائل الدينية، حيث طرح سؤالًا حول وجود فعل أمر يبدأ بحرف الياء في القرآن الكريم، فجاءت الإجابات غير صحيحة.

وأشار إلى أن هذه التجربة كشفت محدودية الذكاء الاصطناعي في معالجة الموضوعات الدينية واللغوية، مؤكدًا أن الاعتماد عليه في هذا المجال قد يؤدي إلى أخطاء مضللة.

وأكد الشيخ أن بعض ردود الفعل التي تلقاها لم تأت فقط من أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل من أفراد يفتقرون إلى إتقان اللغة العربية، مما زاد من الجدل حول تصريحاته.

وأشار الجندي إلى أن مصطلح "فعل الأمر" في اللغة العربية يحمل معانٍ مختلفة حسب السياق، فهو يعبر عن الرجاء عند مخاطبة من هو أعلى مقامًا، والطلب بين متساوين، والإلزام عند مخاطبة من هو أدنى.

وأكد أن هذا التصنيف النحوي لا ينتقص من المعاني الدينية، مستشهدًا بدعاء "يسِّر لي أمري" الذي يُعد فعل أمر من الناحية اللغوية، لكنه يفيد التوسل والرجاء إلى الله، داعيًا إلى فهم السياقات اللغوية بدقة لتجنب اللغط والتضليل.